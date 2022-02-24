В Белгородской области зафиксировали шесть случаев разрушений из-за снарядов

ТАСС, 24 февраля. Шесть эпизодов разрушений зафиксировано из-за снарядов в Белгородской области. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков на заседании областной думы.

"У нас есть несколько разрушений, мы насчитываем шесть эпизодов", - сказал он. Губернатор добавил, что переговорил с главами каждого муниципалитета - в том числе властями Белгорода, Белгородского района. "Где есть необходимость, все действия по оказанию помощи населению оказаны", - добавил он.

При этом Гладков отметил, что жертв в результате падения снарядов нет. Он отметил, что власти создали постоянно действующий оперативный штаб, который будет собирать всю информацию, контролировать принятые решения и при необходимости максимально быстро реагировать на возникающие ситуации.

Ранее власти Белгородской области усилили контроль доступа на всех социальных объектах, жизнеобеспечения, в том числе на водозаборных станциях, гидротехнических сооружениях, объектах энергообеспечения. На фоне очередей на АЗС проработается вопрос увеличения поставок ГСМ и продуктов питания. МЧС, МВД Белгородской области работают в усиленном режиме. В муниципалитетах, граничащих с Украиной, закрыты детсады и школы. До 2 марта приостановил работу аэропорт в Белгороде. Занятия в школах и детских садах на границе с Украиной отменены. По заявлениям властей, режим ЧС в области вводить не планируется, автовокзал, железнодорожный вокзал работают штатно.