Свидетель считает оскорбления суда Навальным направленными против всего государства

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Преподаватель Людмила Вахрушина, привлеченная обвинением в качестве свидетеля по новому делу Алексея Навального, сообщила в четверг суду, что высказывания обвиняемого оскорбляли не отдельных лиц, а все государство и судебную систему, передает корреспондент ТАСС.

"Ваши высказывания оскорбили не отдельного человека, они оскорбили государство, вы унизили авторитет судебной системы", - заявила свидетельница.

Лефортовский суд Москвы ранее начал слушание дела в выездном заседании в исправительной колонии во Владимирский области, где Навальный отбывает наказание. Свидетель Вахрушина не была лично знакома с Навальным, но увиденное ею в открытых источниках информации позволило сделать вывод о том, что Навальный допустил необоснованные и оскорбительные высказывания в отношении всего государства. "Он сравнил суд с нацистскими организациями. Я считаю, это недопустимо", - сказала свидетель.

В рамках нового дела Навального обвиняют по двум статьям - в мошенничестве и неуважении к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Уголовные дела о мошенничестве были возбуждены более года назад. По версии следствия, Навальный похитил около 2,7 млн рублей, выделенных в качестве пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией)

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный, вслед за чем он также был признан виновным по делу о клевете.