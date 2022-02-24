Пограничный пункт в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Пограничный пункт "Теткино" в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины, огневая точка противника была уничтожена. Как сообщили ТАСС в четверг в Центре общественных связей ФСБ, пострадавших нет.

"24 февраля около 09:40 мск со стороны Украины произведен обстрел пункта пропуска "Теткино" пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пострадавших нет", - отметили в ЦОС. "Ответным огнем российских пограничников огневая точка подавлена", - заявили в ФСБ.

Это уже второй погранпункт, подвергшийся обстрелу со стороны Украины. 21 февраля выпущенным с территории Украины снарядом было полностью разрушено место неселения службы пограничных нарядов погрануправления ФСБ России по Ростовской области, расположенное на удалении около 150 метров от российско-украинской границы.