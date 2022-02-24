В Бурятии суд приговорил к условному сроку экс-зампреда правительства по делу о растрате

НОВОСИБИРСК, 24 февраля. /ТАСС/. Заельцовский районный суд Новосибирска признал виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего зампредседателя правительства Бурятии по экономическому развитию Алексея Мишенина, обвиняемого по делу об организации хищений на Новосибирском авиаремонтном заводе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд приговорил <…> Мишенина признать виновным. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Назначенное наказание считать условным", - озвучила приговор судья.

Как сообщил в последнем слове сам подсудимый, он полностью признал свою вину и возместил материальный ущерб. "При вынесении мне приговора прошу принять во внимание, что я не опасен, при ведении дела активно сотрудничал с органами досудебного следствия. Я сожалею о случившемся и прошу назначить минимальный срок вместо реального лишения свободы", - сказал Мишенин.

В отношении Мишенина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Он, как следует из данных на сайте суда, являясь заместителем председателя правительства Бурятии, в 2016 году вместе с группой лиц, использовавших свое служебное положение, организовал хищение вверенных ему средств - 67,7 млн рублей Новосибирского авиаремонтного завода (АО "НАРЗ"). Обвиняемый и его сообщники распорядились средствами по своему усмотрению, чем причинили заводу материальный ущерб. Подсудимый согласился с предъявленным обвинением.

Защита попросила назначить Мишенину наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Гособвинитель просил суд о реальном лишении свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.