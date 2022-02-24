Авиакомпания Ryanair заявила о приостановке всех украинских рейсов на 14 дней

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Ирландский авиаперевозчик Ryanair приостановил как минимум на 14 дней все рейсы прибывающие на Украину и отправляющиеся из нее. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте авиакомпании.

"Из-за закрытия в одночасье украинского воздушного пространства и наблюдаемого вторжения российских войск все рейсы Ryanair на Украину и из нее приостановлены как минимум на следующие 14 дней", - заявила компания.

Кроме того, билеты на все украинские рейсы Ryanair будут сняты с продажи как минимум на четыре недели.

Ранее украинский регулятор в сфере гражданской авиации "Украэрорух" сообщил, что Украина закрывает свое воздушное пространство.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.