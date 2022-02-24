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Военная операция на Украине

МО РФ предупредило о готовящихся провокациях СБУ с имитацией жертв среди гражданских

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УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
Неизвестные сообщили о "минировании" судов Петербурга
Анонимные сообщения поступили в городской и более десятка районных судов города
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