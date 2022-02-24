Более 20 школ Архангельска получили сообщения о минировании

АРХАНГЕЛЬСК, 24 февраля. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили в 23 школы Архангельска в четверг, проводится эвакуация, сообщает пресс-служба администрации города.

"Специалисты департамента образования в настоящее время созваниваются с директорами школ. На данный момент известно, что информация поступила в 23 школы, 13 из них уже эвакуированы. В зависимости от ситуации руководители учреждений принимают решения о возможности или невозможности проверки зданий силами правоохранительных органов без эвакуации учащихся", - приводит пресс-служба слова директора департамента образования города Нины Филимоновой.

Отмечается, что школы будут обследованы сотрудниками правоохранительных органов.