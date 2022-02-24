Суд продлил арест обвиняемому в госизмене основателю Group-IB Сачкову

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Сачкову в виде содержания под стражей до 28 мая", - сказали в суде.

Вину в госизмене Сачков не признает, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств. В связи с тем, что материалы маркированы грифом "секретно", обстоятельства дела пока не известны.

В 2016 году Сачков входил в список самых успешных в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входил в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.