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Дело о госизмене основателя Group-IB

Суд продлил арест обвиняемому в госизмене основателю Group-IB Сачкову

Он останется под стражей до 28 мая

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста основателя компании Group-IB Ильи Сачкова, обвиняемого в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения Сачкову в виде содержания под стражей до 28 мая", - сказали в суде.

Вину в госизмене Сачков не признает, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств. В связи с тем, что материалы маркированы грифом "секретно", обстоятельства дела пока не известны.

В 2016 году Сачков входил в список самых успешных в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входил в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.

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