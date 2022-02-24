Потерпевший по делу Навального потребовал от него 4 млн рублей за моральный ущерб

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Потерпевший по новому делу Алексея Навального, пожертвовавший ему 1 млн рублей на избирательную кампанию, потребовал компенсации морального вреда в размере 4 млн рублей. Это следует из оглашенных в четверг на заседании Лефортовского суда Москвы материалов дела.

"Потерпевшим заявлен иск о компенсации морального вреда на 4 млн рублей", - сообщила судья Маргарита Котова.

Потерпевший Александр Кошелев пожертвовал Навальному около 1 млн рублей на ведение избирательной кампании и считает, что эти деньги были похищены Навальным и растрачены на личные нужды. Кошелев в показаниях суду в четверг рассказал, что его несовершеннолетняя дочь также увлекалась идеями Навального и посетила несанкционированную акцию протеста, после чего впала в депрессивное состояние и принимала лекарства. "Моральный ущерб не вымышлен. Я считаю, что сумма обоснованная. У меня дети пострадали и я пострадал", - заявил Кошелев в суде.

Лефортовский суд Москвы ранее начал слушание дела в выездном заседании в исправительной колонии во Владимирский области, где Навальный отбывает наказание. В рамках нового дела Навального обвиняют по двум статьям - в мошенничестве и неуважении к суду во время процесса о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Уголовные дела о мошенничестве были возбуждены более года назад. По версии следствия, Навальный похитил около 2,7 млн рублей, выделенных в качестве пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией).

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный, вслед за чем он также был признан виновным по делу о клевете.