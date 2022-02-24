Из здания Останкинской башни эвакуировали почти 70 человек из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о "минировании" здания Останкинской башни в Москве, в результате эвакуированы почти 70 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что здание Останкинской башни заминировано. Происходит эвакуация, на данный момент здание покинули 66 человек", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что на место ожидается прибытие кинологов для проверки информации.

Ранее в четверг поступило анонимное сообщение от неизвестных о том, что все районные суды столицы заминированы. Также информация об угрозе взрыва поступила во все мировые судебные участки Москвы. В ходе проверки установлено, что данная информация ложная. Кроме того, поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в аэропорту Шереметьево. Кинологи проверят здание и территорию на наличие взрывных устройств. Аэропорт работает в штатном режиме, однако меры безопасности усилены.

ФСБ 10 февраля сообщила о задержании 14 участников интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях. Организатором и администратором этих сообществ был гражданин Украины Антон Осипчук.