Из-за сообщений о минировании эвакуируют 10 судов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Все суды Симферополя и несколько судов в других муниципалитетах Крыма получили сообщения о "минировании", идет эвакуация. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе судебного департамента Республики Крым.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о том, что в связи с событиями на Украине в Крыму вырос риск информационных провокаций.

"Проводится эвакуация из-за сообщений [о том, что якобы заминированы здания]. В сумме 10 судов: все суды Симферополя и несколько в регионах Крыма", - сказала собеседница агентства.

Среди судов, получивших сообщения, в том числе тот, где должны были избрать меру пресечения для членов запрещенной в России организации "Правый сектор", которых задержали по делу о подготовке теракта в храме Симферополя.