Суд отказался вернуть в прокуратуру дело о смертельном ДТП на трассе Тюмень - Курган

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Исетский районный суд Тюмени в четверг отказался вернуть в прокуратуру дело 27-летнего Константина Макарова, который обвиняется в совершении ДТП, повлекшего за собой смерть четырех человек. Об этом ТАСС рассказал адвокат Артем Саркисян, представляющий интересы потерпевших.

"Исетский суд отклонил все ходатайства, заявленные защитой, в рамках рассмотрения резонансного дела о смертельной аварии на трассе Тюмень - Курган в сентябре 2020 года. На прошлом заседании, 17 февраля, защита ходатайствовала о назначении повторной автотехнической экспертизы, а также о возвращении дела в прокуратуру в связи с неустранимыми недостатками", - сказал Сакисян.

Он добавил, что Макаров до сих пор не был допрошен в процессе, однако заявил о таком намерении. В случае, если он не переменит позицию, его допрос состоится на следующем заседании, 2 марта.

В сентябре 2020 года на автодороге Курган - Тюмень произошло ДТП. Машина Infiniti под управлением Макарова выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Lada Granta. В результате погибли водитель Lada Никита Кетов и трое пассажиров. Согласно объяснениям Макарова, водительского удостоверения он не имел и не получал, перед поездкой каких-либо алкогольных, наркотических или психотропных средств не употреблял. И хотя в его моче был обнаружен морфин, следствие не стало квалифицировать это как управление в состоянии опьянения.

Макаров неоднократно привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, и к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость"), штрафы не оплачивал. По версии следствия, перед столкновением с машиной Кетова автомобиль Макарова врезался в дикого кабана, перебегавшего дорогу. Сторона потерпевших отмечает, что если этот факт и имел место, то это не снимает ответственности с Макарова за грубые нарушения ПДД.