Автомобиль врезался в охранный столб у посольства Британии в ФРГ

БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Автомобиль въехал в охранный столбик вблизи посольства Великобритании в Берлине, несколько человек пострадали. Доказательств связи с обострением ситуации вокруг Украины не обнаружено. Об этом в четверг сообщила представитель полиции столицы Германии.

По ее словам, в четверг утром автомобиль сбил человека, который ехал на велосипеде по улице, где расположено посольство Соединенного Королевства в Берлине. Неподалеку также находится диппредставительство РФ. Как отмечает корреспондент агентства DPA ​​​​​​​, это была женщина. Она получила серьезные травмы и нуждалась в госпитализации.

По данным полиции, авария произошла в 09:45 (11:45 мск). В результате инцидента от отлетевших частей автомобиля пострадал также сотрудник охраны объекта. В свою очередь пожарная служба сообщила о том, что пять человек получили травмы, один из них - опасные для жизни. Двое тяжело ранены, двое отделались легкими повреждениями. Согласно предварительной информации, водитель врезался в столб по "медицинским причинам".

В настоящее время место происшествия оцеплено. На кадрах с места аварии виден сильно поврежденный автомобиль.