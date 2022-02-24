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Прилетевший со стороны Украины боеприпас взорвался у населенного пункта на Кубани

КРАСНОДАР, 24 февраля. /ТАСС/. Пограничники зафиксировали взрыв боеприпаса, выпущенного со стороны Украины, возле населенного пункта Широчанка в Краснодарском крае. Пострадавших нет, сообщили в четверг журналистам в пограничном управлении ФСБ по региону.

"24 февраля текущего года в 12 часов 10 минут сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в районе населенного пункта Широчанка Ейского района Краснодарского края зафиксирован разрыв боеприпаса, выпущенного со стороны Украины. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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