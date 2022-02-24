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Военная операция на Украине

Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ

Причиной смерти стало осколочное ранение грудной клетки

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Жительница Горловки погибла в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

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"Мирная жительница 1976 года рождения скончалась от осколочного ранения грудной клетки до приезда скорой помощи", - написал он в Telegram-канале.

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что в результате обстрела зафиксировано попадание снарядов реактивной артиллерии по трем домам.

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