Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Жительница Горловки погибла в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

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"Мирная жительница 1976 года рождения скончалась от осколочного ранения грудной клетки до приезда скорой помощи", - написал он в Telegram-канале.

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что в результате обстрела зафиксировано попадание снарядов реактивной артиллерии по трем домам.