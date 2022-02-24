При обстреле в Севске пострадали два человека

ТАСС, 24 февраля. При обстреле в Севске в Брянской области, расположенном недалеко от границы с Украиной, пострадали два человека. Об этом сообщила ТАСС представитель отделения скорой медицинской помощи Навлинской центральной райбольницы.

"Один раненый военный из Севска доставлен к нам, второго раненного военного забрали медики Центра медицины катастроф - его везут в областную больницу. У военного, доставленного к нам, оскольчатый перелом бедра, еще несколько ранений без переломов, забинтованы две ноги и рука. Что у второго, которого везут в областную больницу, пока неизвестно", - сказала ТАСС собеседница агентства.

24 февраля власти региона сообщили о случаях стрельбы на границе с Украиной, отметив, что ситуация в области в целом спокойная, экстренные службы и правоохранительные органы работают в режиме повышенной готовности. В приграничных с Украиной населенных пунктах приостановлена на один день работа детских садов и школ, закрыт аэропорт Брянск. Отмечалось, что 24 февраля в пункт пропуска "Троебортное" на территории Брянской области прибыли около 90 беженцев из Украины, их готовят к размещению.

​​​​​​​В новость внесены изменения (16:20) - увеличилось число раненых