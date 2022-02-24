В Крыму арестовали первого из шести задержанных по делу о подготовке теракта в храме

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 февраля. /ТАСС/. Первый из шести сторонников запрещенной в РФ организации "Правый сектор", которые ранее были задержаны по делу о подготовке теракта в одном из храмов в Крыму, заключен под стражу в четверг, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Да, заключен под стражу", - сказал собеседник.

Он уточнил, что срок заключения под стражу - два месяца, до 23 апреля.

Ранее в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили ТАСС о задержании шести граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор", которые готовились подорвать самодельное взрывное устройство в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения. В гараже одного из задержанных изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и взрывчатые вещества. В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по их изготовлению, переписка с обсуждением планируемого теракта, также подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии. Кроме того, у них изъяли символику "Правого сектора".