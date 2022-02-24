Экс-директора лицея в Вольске осудили на три года колонии за присвоение денег

ТАСС, 24 февраля. Суд признал бывшего директора образовательного учреждения города Вольска Саратовской области виновным в присвоении денег и приговорил к трем годам лишения свободы. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные следственным отделом по городу Вольск следственного управления СК РФ по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для признания бывшего директора одного из учебных заведений виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение денежных средств, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, и штрафа в размере 250 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Суд и следствие установили, что в период с апреля 2017 по июнь 2020 года директор одного из учебных заведений среднего профессионального образования Вольска давал указания подчиненным издавать указы о премировании работников. После зачисления денег директор давал указания снять их и передать ему. Таким образом им было похищено 1 582 500 рублей.

Кроме того, летом 2020 года следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-директора по подозрению в нескольких эпизодах получения взятки на сумму 3 млн рублей.