Жителя Архангельска признали виновным в реабилитации нацизма

АРХАНГЕЛЬСК, 24 февраля. /ТАСС/. Архангельский областной суд признал виновным в реабилитации нацизма 24-летнего жителя Архангельска. Как в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО), это первое подобное дело в регионе.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и НАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 24-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма, то есть отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, совершенные публично"). Это первое дело в регионе", - сказали в пресс-службе.

Как сообщает пресс-служба Архангельской областной прокуратуры, судом установлено, что обвиняемый в мае 2020 года с целью циничного высмеивания идеи движения "Бессмертный полк" и реабилитации нацизма путем одобрения военных преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, подписал вымышленными именами фотографии восьми военных преступников, в том числе Адольфа Гитлера, которые были осуждены в 1946 году в г. Нюрнберге Международным военным трибуналом. Он направил их для размещения на сайте "Бессмертный полк России онлайн". "В связи с тем, что на момент совершения обвиняемым преступления действовала более лояльная редакция ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей", - указано в сообщении.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокурором области. Преступление выявлено сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.