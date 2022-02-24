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Псковские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Белоруссии на 30 млн рублей

Более 600 тыс. пачек сигарет пытались ввезти в Россию под видом макаронных изделий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Псковской таможни предотвратили контрабанду 610 тыс. пачек сигарет из Республики Беларусь, которые ввозились в Россию под видом макаронных изделий. Общая стоимость изъятых товаров оценивается в 30,5 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

"Транспортное средство таможенники остановили в Невельском районе Псковской области в рамках контроля за ввозом и оборотом товаров. Согласно представленным водителем документам в машине находились макаронные изделия. <…> Всего таможенники обнаружили 610 тыс. пачек сигарет. Предварительная стоимость незаконно перемещаемых табачных изделий превышает 30,5 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснили сотрудники таможни, блоки сигарет были обнаружены в заполненном грузовом отсеке въехавшей из Беларуси фуры. На всех пачках отсутствовала обязательная маркировка акцизными марками Российской Федерации и средствами идентификации.

По результатам экспертизы товар изъят, ведутся проверочные мероприятия.

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