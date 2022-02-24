Участники нападения на дом экс-директора "Ростсельмаша" получили тюремные сроки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 февраля. /ТАСС/. Участники нападения на дом бывшего директора завода "Ростсельмаш" Юрия Пескова, в результате которого мужчина скончался, приговорены судом к лишению свободы на сроки от 14 до 18 лет. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Суд установил, что житель Санкт-Петербурга Андрей Корбут создал организованную группу для совершения разбойных нападений на жилища граждан. В ее состав вошли два неработающих жителя Ростовской области Сергей и Евгений Кизименко. В мае 2020 года мужчины совершили нападение на квартиру семьи Каракаевых в городе Великие Луки Псковской области, в ходе которого причинили потерпевшему телесные повреждения и похитили денежные средства и имущество на сумму более 1,1 млн рублей.

В июле 2020 года злоумышленники прибыли в Ростовскую область, где с целью разбойного нападения проникли в один из жилых домов. Они избили экс-главу "Ростсельмаша" Юрия Пескова и совершили убийство его престарелой сестры. Нападавшие похитили имущество потерпевших на сумму свыше 359 тыс. рублей и с места преступления скрылись. В декабре 2020 года от полученных повреждений и развившихся осложнений Песков скончался.

"Приговором суда фигурантам назначено наказание: Евгению Кизименко - 18 лет лишения свободы, его брату Сергею Кизименко - 16 лет, Андрею Корбуту - 14 лет, всем - с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Песков руководил "Ростсельмашем" около 20 лет с 1978 года. Около года работал заместителем министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Профессор Песков был действительным членом Российской инженерной академии и Международной инженерной академии, лауреатом государственной премии РФ в области науки и техники. В последние годы жил в поселке на берегу Азовского моря в 100 км от Ростова-на-Дону. 1 января губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о смерти Пескова, который умер на 85-м году жизни.