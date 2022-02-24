Экс-председателю горсовета Петрозаводска предъявили иск на 17 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 февраля. /ТАСС/. Бывшему председателю Петрозаводского городского совета Геннадию Боднарчуку, обвиняемому в получении взяток в особо крупном размере, предъявлен гражданский иск на сумму около 17 млн рублей, также с него требуют взыскать автомобиль и гараж, сообщил ТАСС представитель прокуратуры в четверг по итогам заседания в Петрозаводском горсуде.

Иск подан от имени прокуратуры Карелии и управления Росимущества в Мурманской области и Карелии. "В общей сложности мы требуем взыскать около 17 млн рублей. <…> По имуществу - это дорогостоящий автомобиль и гаражный бокс. Все это заявлено к обращению в доход государства", - сказал собеседник агентства.

В ходе процесса участники пояснили, что фактическим основанием для иска стала информация о доходах семьи Геннадия Боднарчука и документально подтвержденных расходах. По версии истцов, уровень доходов ответчика не соответствует расходам за период четырех лет.

Кроме того, суд в четверг удовлетворил ходатайство истцов и привлек в качестве третьего лица Пенсионный фонд РФ. В случае удовлетворения иска, все денежные средства будут перечислены в бюджет организации. Представители стороны защиты ходатайствовали о приостановке судебного процесса в связи с их иском к главе Карелии Артуру Парфенчикову, правительству республики и Петросовету, в котором они требуют признать незаконным лишение Боднарчука статуса депутата и председателя городского совета. Ходатайство адвокатов бывшего спикера суд отклонил.

Геннадий Боднарчук был задержан в июле 2020 года. Рассмотрение уголовного дела в Петрозаводском горсуде началось 8 сентября 2021 года. Ему вменяют два эпизода получения взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285) и превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286). Боднарчук находится под арестом, своей вины по предъявленным обвинениям не признает.