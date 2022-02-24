По факту обстрела Белгородской области украинскими военными возбудили дело

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области украинскими военнослужащими. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе СК.

"Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом", - отметили в СК.

В результате обстрела ранены три человека, в том числе ребенок. "24 февраля в течение дня в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов Белгородской области двоим российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения причинены телесные повреждения. Уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль", - сообщили в СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства этого преступления и лиц, причастных к нему.