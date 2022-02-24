На несанкционированной акции в центре Москвы задержали более 50 человек

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Более 50 человек задержаны в центре Москвы на несанкционированной акции против военной операции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время в центре Москвы задержаны более 50 человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали порядка 30 человек, в том числе трех журналистов. Официальных оценок числа участников пока нет. По наблюдениям корреспондента ТАСС, в шествии участвует несколько десятков человек.

Как передает корреспондент ТАСС, с 16:00 задержания проходили на Пушкинской площади, Страстном бульваре, 3-м Колобовском переулке, Смоленской площади и других улицах в центре столицы. Среди задержанных - люди в жилетах "Пресса". В настоящее время участники акции двинулись с Пушкинской площади по Страстному бульвару в сторону Большой Дмитровки.

На подходе к Трубной площади участники незаконного мероприятия встретили оцепление оперполка, многие начали расходится в разные стороны. Полиция при этом настоятельно требует от участников шествия разойтись. На подходе к ГУВД стоит спецтехника.

Ранее 24 февраля МВД, СК и прокуратура Москвы предупредили об ответственности за незаконные массовые акции. Отмечалось, что за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти предусмотрено суровое наказание. За совершение таких противоправных деяний грозит лишение свободы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

В новость были внесены изменения (19:59 мск) - добавлена информация от источника в правоохранительных органах.