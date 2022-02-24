На акции в центре Москвы задержали метнувшую коктейль Молотова в полицию девушку

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала девушку, которая метнула коктейль Молотова в сторону оперполка в районе Страстного бульвара в центре Москвы в ходе незаконной акции против военной операции. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Девушка бросила бутылку с зажигательной смесью в сторону машины 2-го оперполка ГУ МВД Москвы. Пострадавших нет.

В результате инцидента слегка поврежден автозак. На месте работают криминалисты.

Вечером 24 евраля на Пушкинской площади в центре Москвы собрались протестующие против специальной военной операции. Позже собравшиеся устроили незаконное шествие по Страстному бульвару в сторону Большой Дмитровки. На подходе к Трубной площади участники незаконного мероприятия увидели оцепление оперполка, многие начали расходиться в разные стороны. Источник ТАСС сообщал, что задержаны более 50 человек.

Ранее 24 февраля МВД, СК и прокуратура Москвы предупредили об ответственности за незаконные массовые акции. Отмечалось, что за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти предусмотрено суровое наказание. За совершение таких противоправных деяний грозит лишение свободы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.