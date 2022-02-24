Полиция задержала 600 человек в ходе незаконной акции в центре Москвы

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в центре Москвы 600 человек в ходе несанкционированной акции против специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В ходе несанкционированного мероприятия в центре столицы против специальной военной операции задержаны 600 человек", - сказали в пресс-службе.

Как передает корреспондент ТАСС, к настоящему времени незаконное мероприятие пресечено правоохранителями, люди разошлись.

Вечером 24 февраля на Пушкинской площади в центре Москвы собрались протестующие против специальной военной операции. Позже собравшиеся устроили незаконное шествие по Страстному бульвару в сторону Большой Дмитровки. На подходе к Трубной площади участники незаконного мероприятия увидели оцепление оперполка, многие начали расходиться. В районе Страстного бульвара девушка метнула коктейль Молотова в сторону оперполка, она задержана. В результате инцидента поврежден автозак. На месте работают криминалисты.

Ранее 24 февраля МВД, СК и прокуратура Москвы предупредили об ответственности за незаконные массовые акции. Отмечалось, что за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти грозит лишение свободы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.