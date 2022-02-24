МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Самолет Ан-26 ВКС России потерпел крушение в Воронежской области, экипаж погиб. Об этом сообщил сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб. На земле разрушений нет. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ техники", - сказали в пресс-службе.

По информации округа, для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия ВКС.

Ан-26 (по кодификации НАТО - Curl, с англ. "вихрь") - советский, позднее российский многоцелевой транспортный самолет. Разработан в ОКБ-153 (позднее - ОКБ им. О. К. Антонова, Киев, Украина) в 1960-х годах на базе транспортной модификации пассажирского самолета Ан-24. Отличается от предшественника большим размером грузового люка с перепланированной хвостовой частью фюзеляжа, увеличенной взлетной массой, наличием бокового штурманского "блистера" - иллюминатора с панорамным обзором.

Первый полет совершил 21 мая 1969 года под управлением экипажа летчика-испытателя Юрия Кетова. Был принят на вооружение Военно-воздушных сил (ВВС) СССР 26 мая 1975 года.

Самолет выпускался с 1969 по 1986 год на авиационных заводах в Киеве и Улан-Удэ. Всего произведено 1 398 бортов, из них сейчас несколько сотен остаются в эксплуатации. Имеет несколько десятков модификаций.