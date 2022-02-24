Адвокат лидера группировки хакеров Lurk обжаловал приговор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Адвокат лидера хакерской группы Lurk Константина Козловского Федор Акчермышев подал апелляцию на приговор. Об этом он сообщил ТАСС в четверг.

"Будем добиваться, чтобы суд апелляционной инстанции услышал наши доводы, которые подтверждают невиновность Козловского в инкриминируемых преступлениях", - сказал он, уточнив, что его подзащитный не признает вину ни по одному из предъявленных ему эпизодов.

По словам Акчермышева, защита, в частности, планирует опровергнуть данные о компьютерных программах, используемых группой. "В преступлениях в сфере компьютерной информации, с использованием компьютерных программ, нам суд отказал в истребовании и предъявлении стороне защиты вещественных доказательств, изъятых у моего подзащитного, а именно - компьютерной техники, которая подтверждает его алиби и непричастность к инкриминируемым преступлениям", - заявил он.

Кировский районный суд Екатеринбурга признал виновными 22 участников хакерской группировки в организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в сфере компьютерной информации, неправомерном доступе к компьютерной информации, а также в создании и использовании вредоносных компьютерных программ. Они приговорены к реальным срокам лишения свободы. Козловский получил 14 лет лишения свободы, остальные - от 5 до 13 лет.

Следственные действия проводились по 88 адресам в 13 регионах - Свердловской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях, Алтайском и Краснодарском краях, а также в Крыму и Татарстане.