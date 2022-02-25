В Советской Гавани трое жителей получили условные сроки за нелегальный вылов рыбы

ХАБАРОВСК, 25 февраля. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил условные сроки троим местным жителям за нелегальный вылов рыбы и заготовку икры, сообщила региональная прокуратура.

"Приговором суда каждому назначено наказание в виде лишения свободы от двух лет одного месяца до двух лет двух месяцев условно с испытательным сроком два года, с взысканием ущерба в размере 1,6 млн рублей солидарно со всех участников в пользу государства", - говорится в сообщении.

Мужчины признали виновными по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконный вылов водных биологических ресурсов"). Они выловили в районе устья реки Ботчи 148 экземпляров горбуши и 205 экземпляров кеты, а после заготовили около 30 кг икры рыб лососевых пород. Ущерб превысил 1,5 млн рублей. Свою вину они признали частично.