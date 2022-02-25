В Приморье потушили три природных пожара на площади 558 га

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Противопожарные силы в Приморье потушили за сутки три природных пожара в двух районах края на общей площади 558 га, сообщает в пятницу пресс-служба правительства края. Действующим остается незначительный пожар на площади 3 га.

"В минувшие сутки в Приморском крае лесные пожарные потушили три природных пожара общей площадью 558 га в Хасанском и Шкотовском районах. По состоянию на утро 25 февраля в Хасанском районе на землях лесного фонда действовал один незначительный пожар на площади 3 га", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Анатолия Непочатых, лесопожарные формирования оперативно реагируют на все возгорания и ликвидируют их вне зависимости от того, на землях какой категории возник пожар. Он уточнил, что зимние природные пожары наносят минимальный ущерб природе, однако и они несут потенциальную угрозу для населенных пунктов и лесного фонда.

В четверг постановлением правительства региона были установлены сроки начала пожароопасного сезона в Приморье. В некоторых муниципалитетах он начнется 21 марта. С начала года в крае зарегистрировано 35 лесных и природных пожаров общей площадью более 4,6 га, включая пять пожаров на землях лесного фонда площадью более 23 га.

В начале февраля начальник Примгидромета Борис Кубай сообщил ТАСС, что установившаяся в Приморском крае теплая погода с почти полным отсутствием снега в южных районах региона существенно повышает риск возникновения природных пожаров в феврале. Позже прошедшие снегопады на юге края снизили опасность возгораний, однако снег на юге Приморья снова тает.