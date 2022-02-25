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Военная операция на Украине
Обновлено 

ГСЧС Украины сообщило о пожаре в многоэтажке в Киеве из-за попадания неизвестного объекта

Есть угроза разрушения

ТАСС, 25 февраля. Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на юге Киева в результате попадания неизвестного объекта. Об этом в пятницу сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"Около 05:20 мск по улице Кошиця 7А вследствие попадания неизвестного объекта в многоэтажный жилой дом произошел пожар. Есть угроза разрушения. От ГСЧС привлечен личный состав и 11 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

По данным Киевской городской администрации, в результате инцидента три человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Заявление администрации размещено в ее Telegram-канале.

Ранее агентство УНИАН сообщило, что в украинской столице были слышны звуки взрывов в Печерском, Голосеевском районах и на Поздняках. В районе Троещины в Киеве, по данным агентства, раздалось шесть взрывов.

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