ГСЧС Украины сообщило о пожаре в многоэтажке в Киеве из-за попадания неизвестного объекта

ТАСС, 25 февраля. Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на юге Киева в результате попадания неизвестного объекта. Об этом в пятницу сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Около 05:20 мск по улице Кошиця 7А вследствие попадания неизвестного объекта в многоэтажный жилой дом произошел пожар. Есть угроза разрушения. От ГСЧС привлечен личный состав и 11 единиц техники", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

По данным Киевской городской администрации, в результате инцидента три человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Заявление администрации размещено в ее Telegram-канале.

Ранее агентство УНИАН сообщило, что в украинской столице были слышны звуки взрывов в Печерском, Голосеевском районах и на Поздняках. В районе Троещины в Киеве, по данным агентства, раздалось шесть взрывов.