В Киеве ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном жилом доме на юге Киева. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

По ее данным, ликвидированы два очага возгорания в жилом доме на улице Александра Кошица, 7А, на площади 100 кв. м.

В ведомстве уточнили, что спасены 20 человек, восемь пострадали. Всего было эвакуировано 150 человек. В тушении пожара были задействованы 72 человека и 12 единиц техники.

Пожар в многоэтажном доме произошел в пятницу утром в результате попадания неизвестного объекта.

Ранее агентство УНИАН сообщило, что в украинской столице были слышны звуки взрывов в Печерском, Голосеевском районах и на Поздняках. В районе Троещины в Киеве, по данным агентства, раздалось шесть взрывов.