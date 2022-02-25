В Пензе в нежилом здании произошел пожар

ПЕНЗА, 25 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел ночью в пятницу в двухэтажном нежилом здании на улице Рябова в Пензе. На месте происшествия обнаружены тела четырех человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.

"Произошел пожар в нежилом двухэтажном строении <...> на площади 100 кв. метров. В 02:53 - обнаружение первого погибшего, в 05:07 - второго погибшего, личности устанавливаются. На месте пожара в 06:51 обнаружен третий погибший, в 06:58 - четвертый погибший", - сообщили в пресс-службе.

В тушении пожара принимали участие четыре единицы техники и 23 человека.