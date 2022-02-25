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При пожаре в госпитале ВМФ в Калининграде эвакуировали более 80 человек

Пострадавших нет

КАЛИНИНГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел минувшей ночью в одном из зданий военного госпиталя в Калининграде, было эвакуировано более 80 человек, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В 00:11 по местному времени (01:11 мск) 25 февраля в одноэтажном здании из сэндвич-панелей военного госпиталя в помещении электрощитовой произошло возгорание на площади 20 кв. м", - рассказали в пресс-службе.

В тушении возгорания были задействованы четыре единицы техники МЧС, с огнем удалось справиться оперативно, добавили в ведомстве. Из здания были эвакуированы 83 человека, погибших и пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.

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