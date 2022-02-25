В Симферополе эвакуируют три школы из-за сообщений о минировании

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили на электронную почту трех школ Симферополя, учебные заведения эвакуируют, сообщается в пятницу в Telegram-канале администрации города.

"На электронную почту школ №3, 9, 14 Симферополя поступили сообщения о минировании", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место выехали специалисты профильных служб.

Накануне в Крыму также прошла волна фейковых минирований. В частности, из-за сообщений о якобы находящихся в зданиях опасных предметах были эвакуированы все суды Симферополя и несколько в других муниципалитетах. Сообщения оказались ложными.