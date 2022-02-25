В Ростовской области произошло обрушение в шахте "Обуховская"

ТАСС, 25 февраля. Обрушение произошло на шахте "Обуховская" в Ростовской области. По предварительным данным, под завалами находятся три человека, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"Ростовская область, Красносулинский район, шахта "Обуховская". В 08:35 поступила информация об обрушении. По предварительной информации, под завалами находятся три человека", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, горняки, оказавшиеся под завалами живы, с ними установлена связь. Место обрушения находится в забое вентиляционного штрека. На место ЧП направлены горноспасатели. Всего к спасательной операции привлечена группировка из 31 человека и пяти единиц техники отделения ВГСО, пожарно-спасательные подразделения.

Несмотря на происшествие, по данным правительства региона, шахта продолжает работать.

"Шахта продолжает работать, все нормально. Это локальный инцидент", - сказал представитель областного правительства.

"Обуховская" - угледобывающая шахта, одна из крупнейших в регионе. Шахта принадлежит компании "ДТЭК" украинского бизнесмена Рината Ахметова, ранее на ней уже происходили обрушения и взрывы.