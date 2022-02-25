СК просит ареста девушки, кинувшей коктейль Молотова в сторону полицейских в Москве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Следствие просит суд арестовать девушку, кинувшую бутылку с зажигательной смесью в сторону полиции на несанкционированной акции в Москве. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, она признала вину частично.

"В ходе допроса девушка признала вину частично и пояснила, что изучила способ и самостоятельно изготовила зажигательную смесь, - сказала Иванова. - Сегодня следствие ходатайствует перед Тверским районным судом об избрании в отношении фигурантки меры пресечения, связанной с лишением свободы".

Вечером 24 февраля девушка 1999 года рождения на несанкционированной акции вблизи Пушкинской площади кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти").

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали в центре Москвы 600 человек в ходе несанкционированной акции против специальной военной операции. В ГУ МВД добавили, что люди задержаны за нарушение общественного порядка и доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства.

24 февраля на Пушкинской площади в центре Москвы собрались протестующие против специальной военной операции. Позже собравшиеся устроили незаконное шествие по Страстному бульвару в сторону Большой Дмитровки. Ранее МВД, СК и прокуратура Москвы предупреждали об ответственности за незаконные массовые акции. Отмечалось, что за организацию массовых беспорядков, а также оказание сопротивления представителю власти грозит лишение свободы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.