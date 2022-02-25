В Москве задержали граффитчика, стрелявшего возле театра

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил стрельбу в центре Москвы после требования охранника не разрисовывать краской стену театра. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, предварительно, неизвестные на Тверской улице разрисовывали краской стену здания учреждения культуры. Сотрудник охраны потребовал прекратить, а в ответ на это один из нарушителей подошел к охраннику и выстрелил в воздух из пистолета. После этого компания молодых людей скрылась. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Вадковском переулке. Им оказался 24-летний житель Подмосковья. Предмет, из которого он стрелял, изъят и направлен на исследование", - сказали в пресс-службе. По данному факту возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство"), подозреваемый арестован.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что 13 февраля неизвестные разрисовали стену Электротеатра "Станиславский" (бывший Московский драматический театр имени К. С. Станиславского), а когда вышла охрана и сделала им замечание, один из них выстрелил в воздух из пистолета.