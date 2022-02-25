В Астраханской области задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки

АСТРАХАНЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве 14-летней девочки задержан в Астраханской области, в ходе допроса подозреваемый признался в содеянном. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственное управление СК по региону.

"В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий сотрудников следственного управления СК России по Астраханской области во взаимодействии с региональным УМВД подозреваемый задержан. Им оказался местный житель 1976 года рождения, который занимался частным извозом. В ходе допроса под тяжестью неопровержимых улик подозреваемый признался в содеянном", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено в Астраханской области по факту убийства 14-летнего ребенка, тело подростка было найдено 23 февраля в реке под Астраханью.

По данным пресс-службы, в ходе допроса подозреваемый пояснил, что 22 февраля 2022 года он увидел девочку около магазина и изъявил желание проводить ее до дома. Далее мужчина предложил покататься с ним на машине, привез свою жертву на берег реки Волги вблизи села Чаган Камызякского района области, где изнасиловал девочку, а затем связал руки и сбросил в воду.

Уточняется, что в ближайшее время действия подозреваемого будут переквалифицированы на часть 2 статьи 105 УК РФ в связи с тем, что убийство сопряжено с изнасилованием.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.