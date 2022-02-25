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В ДНР заявили, что среди военнослужащих республик Донбасса за ночь есть погибшие и раненые

Среди военнослужащих республик Донбасса за ночь фиксируются и погибшие, и раненые - глава ДНР.

Украинским военнопленным оказывается медицинская помощь, после окончания боевых действий они вернутся к семьям. Глава ДНР считает, что ситуация в конфликте с Украиной меняется, ряд украинских военных сдается в плен.

Обстановка для мирных жителей ДНР безопасна, но при желании можно эвакуироваться в РФ.

Поступающая из разных регионов России гуманитарная помощь включает как продукты питания, так и средства личной гигиены.

В ДНР уже разработан комплекс мероприятий для обеспечения дальнейшей работы предприятий. Все предприятия на территории ДНР сейчас работают, но не в полную мощность.

Глава ДНР уверен, что военные преступления Украины будут расследоваться.

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