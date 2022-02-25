В Барнауле загорелся мебельный комбинат

БАРНАУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Огонь от горящего строительного мусора в промышленной зоне Барнаула перекинулся на расположенный рядом мебельный комбинат, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю в пятницу.

"В промзоне Барнаула произошло возгорание. По предварительной информации, загорелся строительный мусор на открытой площадке. В дальнейшем произошел переход огня с открытой площадки на производственное здание (предварительно - мебельный комбинат), стоящее рядом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства ТАСС пока не уточнили площадь возгорания. Там отметили, что, по предварительным данным, пострадавших нет. На месте работает более 60 человек, порядка 15 единиц техники.