В больнице в Петербурге умер мужчина, пострадавший из-за прорыва трубы с кипятком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Мужчина, который во вторник пострадал в результате прорыва трубы с горячей водой на улице Лени Голикова в Санкт-Петербурге, умер в больнице. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

"Да, мужчина скончался", - говорится в сообщении.

22 февраля пресс-служба предприятия "Теплосеть Санкт-Петербурга" сообщила, что в результате прорыва трубы с горячей водой в зоне подтопления оказался автомобиль, его владелец был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. В пресс-службе городской прокуратуры сообщили, что по факту падения автомобиля в яму для ремонта теплосетей началась проверка.