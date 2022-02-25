В Смоленске возбудили дело о хищении при строительных работах на оборонном заводе

ТАСС, 25 февраля. Руководство подрядной организации подозревается в хищении более 40 млн рублей при строительстве административных зданий на территории Смоленского авиационного завода (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по Смоленской области.

"В отношении руководства подрядной фирмы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2019 году гендиректор оборонного завода заключил договор на 340 млн рублей, чтобы построить здание с объектами торговли и общепита для обслуживания сотрудников. "Генеральный и технический директоры строительной компании решили завысить демонтажные площади в несколько раз, организовав для этого составление и подписание дефектного акта, внеся фиктивные изменения в основной договор. В 2021 году на счета фирмы перечислены более 40 млн рублей за оплату работ, которые фактически не выполнялись", - отметили в сообщении.