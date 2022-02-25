В Риге осквернили памятник советским воинам-освободителям

РИГА, 25 февраля. /ТАСС/. Неизвестные осквернили памятник советским воинам - освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, облив его желтой и синей краской. Об этом в пятницу сообщает местный информационный портал Mixnews.

Фотографию оскверненного монумента на своей странице в Twitter опубликовал депутат Сейма (парламента) республики от входящего в правящую коалицию национального объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" Янис Домбрава. "Героям слава!" - написал политик.

Как отмечает портал, на фоне последних событий на Украине в Латвии вновь возникли споры по поводу уместности нахождения памятника советским воинам-освободителям в Риге, а также дискуссии о возможной отмене традиционных праздничных мероприятий по случаю Дня Победы, которые проходят каждый год около этого монумента. Реакции со стороны официальных властей Латвии пока не последовало.

Как сообщает местное агентство LETA, желтым и синим окрасились цифры памятных дат у подножия монумента и, частично, возложенные к нему цветы. На памятнике также появилась надпись на латышском языке "Слава Украине!".

Как указал представитель Рижской муниципальной полиции Томс Садовскис, сотрудники центра видеонаблюдения полиции в пятницу утром заметили, что памятник был облит краской желтого и синего цвета. При анализе видеоматериалов было установлено, что нарушение совершено около трех часов ночи. Информация о случившемся передана в Государственную полицию Латвии. Представитель Госполиции Симона Гравите подтвердила, что нарушение зарегистрировано, ведется проверка.

Каждый год 9 мая у монумента советским воинам-освободителям в Риге собираются десятки тысяч жителей Латвии: они возлагают цветы к постаменту и поздравляют ветеранов с Днем Победы. Местные националисты не раз призывали снести возведенный в 1980-х годах мемориал, но парламентарии не поддерживали их инициативу. Памятник неоднократно оскверняли, а в 1997 году была предпринята попытка его взорвать.