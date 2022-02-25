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В ДТП с автобусом и фурой в Чувашии пострадали пять человек

В том числе ребенок

ТАСС, 25 февраля. Пассажирский автобус и большегруз с полуприцепом столкнулись в Чувашии в пятницу, пять человек получили различные травмы, в том числе один ребенок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике.

"В аварии различные травмы получили пять пассажиров, в том числе ребенок 2010 года рождения. Все они доставлены в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.

Авария произошла около 08:50 мск в селе Шыгырданы Батыревского района. По предварительным данным, водитель большегруза Daf с полуприцепом не справился с управлением на заледенелой дороге и столкнулся с автобусом Fiat Ducato, следовавшим по маршруту Бакашево - Батырево. В салоне автобуса находились 14 человек.

На месте работают сотрудники межмуниципального отдела МВД по Чувашии "Батыревский". Обстоятельства аварии уточняются.

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