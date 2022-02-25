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Против жителя Кургана возбудили дело о призывах к экстремизму

Он разместил пост в соцсети

ТАСС, 25 февраля. Сотрудники УФСБ России по Курганской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Кургана, который обвиняется в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства в пятницу.

"Фигурант разместил в открытой группе социальной сети "ВКонтакте" высказывания с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников органов прокуратуры Российской Федерации, <…> то есть публичный призыв к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбудили по части 2 ст. 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет". Проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего.

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