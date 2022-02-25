Суд в Новосибирске оставил в силе приговор бизнесмену по делу о взятках в дорожной отрасли

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Новосибирский областной суд оставил в силе приговор Самиру Асадуллаеву, представителю двух строительных организаций, приговоренному к двум годам и восьми месяцам колонии строгого режима за дачу взятки бывшему начальнику Территориального управления дорог (ТУАД) региона Михаилу Чуманову. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления судебного департамента региона.

"Новосибирским областным судом рассмотрено апелляционное представление и апелляционная жалоба на приговор Железнодорожного районного суда Новосибирска от 6 декабря 2021 года, которым Асадуллаев С. Х. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, и ему назначено наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Новосибирским областным судом удовлетворено апелляционное представление прокуратуры и в описательно-мотивировочной части приговора при описании преступного деяния указано, что Асадуллаев через посредника передал взяткополучателю часть взятки, а именно 1 млн из 5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Ранее было установлено, что подсудимый вступил в сговор с бывшим начальником Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области для передачи тому 5 млн рублей за лоббирование интересов дорожно-строительных компаний. После этого во втором полугодии 2020 года осужденный передал через посредника часть взятки в сумме 1 млн рублей, остальные денежные средства не были переданы по независящим от него обстоятельствам.

23 декабря глава ТУАД Михаил Чуманов, его брат Игорь Листопад и представители двух коммерческих компаний были задержаны по подозрению в коррупции. По предварительным данным, с августа по декабрь Чуманов лично и через брата, выступавшего в качестве посредника, получил от двух представителей коммерческих организаций взятки в суммах 100 тыс. рублей и 5 млн рублей в обмен на покровительство. В частности, речь шла о сохранении наработанных и формировании новых договоров по выполнению государственных контрактов на ремонт, реконструкцию, строительство и содержание автодорог в Новосибирской области.

ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" занимается обеспечением безопасного и бесперебойного движения, организацией содержания, ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог. Михаил Чуманов возглавил учреждение в феврале 2018 года.