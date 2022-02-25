Врачи оказали помощь пострадавшим при повреждении домов под Белгородом

ТАСС, 25 февраля. Двое взрослых, пострадавших накануне при повреждении домов в Белгородской области, получили необходимую медицинскую помощь на месте, один ребенок с ранением в ногу находится в больнице. Об этом сообщил в пятницу журналистам на брифинге министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области украинскими военнослужащими. По данным СК, 24 февраля в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов двоим российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения причинены телесные повреждения, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль.

"Двое у нас были амбулаторно, ребенок - с ранением в ногу стеклом. Гражданское население тяжелых травм не получило. Ребенок в травматологическом отделении детской областной больницы", - сказал Иконников, отметив, что двое взрослых получили необходимую медицинскую помощь на месте.

Как ранее отмечал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при проведении ревизии выявили семь поврежденных домов. Также зафиксировали небольшие повреждения во дворах. Власти региона совместно с представителями бизнеса окажут помощь в восстановлении жилья. Жильцов поврежденных домов переселили в гостиницы Белгорода.

В Белгородской области антитеррористические меры усилили в больницах, школах, детских садах, учреждениях социальной защиты и на объектах жизнеобеспечения. В связи с контрольными антитеррористическими мероприятиями в домах закрывают чердаки и подвалы. Область обеспечили необходимыми продуктами питания и ГСМ, 25 февраля власти начнут мониторинг необоснованного роста цен. Гладков также планирует проверить цены во время поездки в приграничные с Украиной районы Белгородской области.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Власти Белгородской области, которая граничит с Украиной, усилили контроль доступа на всех социальных объектах и объектах жизнеобеспечения, в том числе на водозаборных станциях, гидротехнических сооружениях, объектах энергообеспечения. В муниципалитетах, граничащих с Украиной, в детсадах и школах отменили занятия. До 2 марта приостановил работу аэропорт в Белгороде.