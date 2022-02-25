В Хабаровске загорелся нежилой деревянный дом

ХАБАРОВСК, 25 февраля. /ТАСС/. Пожарные тушат двухэтажный дом в Хабаровске, который является памятником архитектуры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Горит деревянный двухэтажный дом по адресу: переулок Дьяченко, 5. Пожарные подразделения выехали по повышенному рангу.

"По прибытии первого подразделения пожарной охраны установлено, что горят два этажа и крыша Г-образного нежилого дома. Здание аварийное, расселено, является памятником архитектуры. Предварительно, площадь пожара составляет 300 кв.м", - говорится в сообщении.

Пожар локализован, но здание полностью объято пламенем. Пожарные проводят проливку здания, чтобы не дать возгоранию распространиться за его пределы.

Для ликвидации последствий возгорания привлекли семь единиц техники и 21 человека.