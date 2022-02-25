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В Москве задержали мужчину, избившего пассажира в переходе станции метро

Инцидент произошел в подуличном переходе станции метро "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали безработного приезжего, который избил пассажира в переходе на станции метро "Нагатинская" в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в ночью в подуличном переходе станции метро "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро. Между пассажирами на фоне малозначительного повода произошел конфликт, который перерос в драку. "Один из участников конфликта нанес оппоненту несколько ударов в область головы и тела, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший обратился к сотрудникам полиции, осуществлявшим службу на станции", - сказали в пресс-службе.

После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили домой, его жизни и здоровью ничего не угрожает. "В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска восьмого отдела полиции УВД на Московском метрополитене на той же станции задержали подозреваемого, им оказался безработный 19-летний приезжий", - добавили в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о побои (ст. 116 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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